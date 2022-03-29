Об этом чиновник рассказал в эфире телемарафона единственных новостей. 24 канал передает детали.

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Каким оружием уничтожили "Саратов"

Генерал-майор напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было несколько подобных случаев, когда украинские силы уничтожали морскую технику врага оружием, не предназначенным для этих целей, в частности:

накрыли ракетными комплексами патрульный корабль оккупантов вблизи Одессы;

использовали ПЗРК против вражеского катера.

Эти уникальные ситуации можно изучать, как можно было использовать оружие, не предназначенное для боевых действий на море,

– подчеркнул Ягун.

"Саратов" стал третьим подобным случаем – по словам Ягуна, его Вооруженные Силы Украины уничтожили, используя "Точку-У". "Никто никогда не использовал такое оружие против кораблей", – подчеркнул генерал-майор.