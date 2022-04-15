Военные из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка похвастались в сети очередными победами. Им удалось удачно расправиться с техникой неприятеля.

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Украинцы уничтожили артиллерийскую батарею россиян

ВСУ продолжают уверенно спускать "вторую в мире" армию на низшие строчки рейтинга,

– отметили в бригаде.

Там добавили, что 59-я бригада также активно минусует вражеские подразделения. На их счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян.

Напомним, ранее в Николаевской области морпехи ликвидировали российский танк , который пытался спрятаться.