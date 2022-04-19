Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Десятой Горно-Штурмовой Бригады. В то же время, там обнародовали видео ювелирной работы украинских защитников.

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Это артиллерия Эдельвейсов. Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджарено и уничтожено!
– говорится в сообщении.

"Операция "маскировки" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись. Лузеры они в крови лузеры. Кадры, которые вдохновляют!", – добавили воины.

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;
  • танков – 802 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2 063 единицы;
  • артиллерийских систем – 386 единиц;
  • РСЗО – 132 единицы;
  • средств ПВО – 67 единиц;
  • самолетов – 169 единиц;
  • вертолетов – 150 единиц;
  • автомобильной техники – 1 495 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;
  • специальной техники – 27 единиц;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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