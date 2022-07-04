Успехи авиации ВСУ на Юге

В то же время, россияне в течение суток вели обстрелы в попытке вернуть себе утраченные позиции. Ситуация на юге "динамическая и напряженная, но под контролем сил обороны".

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По словам командования, враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары, вести артиллерийские обстрелы, но не имеет успеха и продвижения, зато обустраивает отступные позиции.

По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нами нанесен авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются,

– говорится в сообщении.

Враг продолжает атаковать

Ударными вертолетами Ка-52, известными как "Аллигаторы", враг трижды атаковал украинские позиции в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей, потерь нет.

Также российские оккупанты хотели разведать позиции ВСУ в Херсонской области, запустив беспилотник "Орлан-10": его уничтожили силы расчета переносного зенитно-ракетного комплекса.

Утраты россиян на Юге

В ОК также отчитывались, что подтвержденные потери врага в течение 3 июля составляют:

47 солдат,

2 самоходные артустановки,

гаубица "Мста-Б",

радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки,

а также 3 единицы бронированной техники.

Кратко о ситуации в регионе

На Криворожье россияне обстреляли Зеленодольскую общину: попали по дачным домам в пригороде Зеленодольска. По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрывы и обстрелы звучали в Бериславском и Каховском районах Херсонщины.

По сообщению жителей Херсонской области, из-за ежедневных боевых действий возникает много пожаров в лесах и на полях с пшеницей.

А в самом Херсоне усиливается народное сопротивление – на улицах появляется все больше патриотических надписей, изображений флага Украины и призывов к победе.

В Николаевской области оккупанты продолжают вести обстрелы сел по линии разграничения. В результате обстрелов в Широковской общине произошло попадание по двум домохозяйствам, водонапорной башне и фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом, пострадавших нет.

Также тяжелой ствольной артиллерией среди дня враг обстреливал Николаев (снарядами попал в район одного из городских кладбищ) и Великую Костромку попал по окрестностям села. Обошлось без жертв и пострадавших.

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