Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Александр Коваленко. Он также отметил, что оккупанты не смогли удержать остров Змеиный, не смогли удерживать блокаду Черного моря и продолжать продовольственную блокаду.

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Если принять во внимание Черноморский флот, то за время войны с Украиной, он трансформировался во флотилию. Уже нет корабля первого ранга – ракетного крейсера "Москва", повреждено и уничтожено еще несколько кораблей российского флота,

– отмечает Александр Коваленко.

По его словам, произошло немало событий, которые россияне не смогли реализовать именно из-за черноморского флота.

Александр Коваленко военный обозреватель А сегодня, на полуострове, считавшемся "полуостровом покоя", происходят странные вещи на военных объектах. В Джанкое размещали просто огромное количество военной техники и боеприпасов, поэтому сейчас россияне активно устраивают "разбор полетов".

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