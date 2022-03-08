В колонне можно ехать и собственным транспортом. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.ОВА

Внимание Эвакуация из Сум продолжается: россияне прибегали к обстрелам

Эвакуация из Сум: главное

Первая колонна отправилась из города в 9:00. Выезд из Сум – со стороны педагогического университета. Также там организовали автобусы.

Желающих выехать по согласованному "зеленому коридору" из Сум больше, чем местные власти смогли найти транспорта для этого. Поэтому люди собственных авто и бусах также могут выезжать по запланированному маршруту.

"Зеленый коридор" действует с 9 утра до 21 вечера.

Обратите внимание! Маршрут движения: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Несмотря на договоренности, россияне таки открывали хаотичный огонь. Однако вывоз людей продолжается.



Сумчане уезжают из города / Фото Кирилла Тимошенко



Сумы – Полтава, евакуация / Фото Кирилла Тимошенко



Евакуация из Сум / Фото Кирилла Тимошенко



Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум​ / Фото Кирилла Тимошенко

Как можно противостоять врагу / данные: Генштаба ВСУ / Инфографика 24 канала

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