Пророссийские наемники обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вооруженные формирования России открыли огонь ориентировочно в 14 часов 29 августа.
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Из-за вражеского обстрела украинский военный получил ранения
В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
– рассказали в ту "полночь".
Там также пояснили, что воину оказали медицинскую помощь. Его эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ. Информацию передали через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Коротко о ситуации на Донбассе
- По состоянию на 17 часов 29 августа, боевики уже 4 раза нарушили тишину. Согласно информации Минобороны, они обстреляли украинскую территорию возле Широкино, Золотого-4, Причепиловки.
- Били из минометов 120 калибра, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также подствольных гранатометов. На вражеские обстрелы бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
- Более того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
- В результате обстрелов ранения получили два украинских военных. Состояние здоровья раненого ранее военного – тяжелое.