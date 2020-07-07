В пятницу суд может запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело над Стасом", которая вышла в прошлом году.

Так, ви все правильно зрозуміли.

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Це може бути "вирок" свободі слова та науці

10 липня відбудеться чергове засідання у справі за позовом політика Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та Vivat. Ми прогнозуємо, що це може бути останній суд у нашій справі в першій судовій інстанції і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення – своєрідний "вирок" свободі слова та науці.

У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права.

Довести це принципово для нас.

В той час, коли Віктор Медведчук "захищає свої честь, гідність та ділову репутацію", ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди.

Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука – це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби із інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом.

Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини.

Засідання відбудеться 10 липня о 10:00 в Дарницькому районному суді міста Києва, вул. Олександра Кошиця, 5а. Засідання відкрите, тому дуже сподіваємось на вашу присутність! Давайте разом відстоїмо Стуса й історичну справедливість!

Автор: Юлія Орлова, генеральний директор видавництва "Vivat"