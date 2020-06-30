По мнению министра экономики, реформировать пенсионную систему в Украине надо не через дополнительные нагрузки на работодателей.

Введение второго уровня пенсионной системы – общеобязательных пенсионных накоплений – выгодно компаниям, предоставляющим финансовые услуги, и неоправданно в нынешней экономической ситуации в Украине, отмечают эксперты.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат.

"Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 миллиардов гривен – заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула", – убежден экс-министр.

По словам Ревы, внедрение второго уровня пенсионной системы является государственной финансовой пирамидой и лоббируется страховыми компаниями, куда людей обяжут передавать часть своих денег в накопления.

То, что этот законопроект нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления… А у нас представители бывшего страхового бизнеса лоббируют эту систему. Но она не приведет к увеличению пенсий,

– заявил Рева.

Не поддерживает внедрение в Украине накопительных пенсий в том виде, который предлагается соответствующим законопроектом, и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Об этом он заявил во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ), подчеркнув, что второй уровень пенсионной системы предусматривает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда.

"Модифицировать (пенсионную систему) нужно, но это не должно быть за счет увеличения. Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Потому что, это идет наша позиция, которую мы обсуждали, если это идет не за счет увеличения. Реформировать систему надо, но однозначно ни в коем случае, чтобы это не были какие-то дополнительные нагрузки", – сказал Петрашко.

Кроме налоговой нагрузки, которая в нынешних условиях станет практически неподъемной для легальных работодателей, остро стоит вопрос и инвестирования аккумулируемых в негосударственных пенсионных фондах средств. По словам глава Федерации металлургов Сергея Беленького, сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%.

В деньгах это будет около 100 миллиардов гривен ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, не известно... На самом деле это две проблемы – увеличение и сохранение этих средств. Как их защитить от инфляции, как компенсировать административные расходы на управление этими средствами. Это нужно зарабатывать не менее 15% годовых в гривне. Это непросто,

– отметил Беленький в ходе заседания ФРУ.