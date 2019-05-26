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      Второй день после открытия: стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами

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      Треснувшее стекло на "мосту Кличко"
      Треснувшее стекло на "мосту Кличко" / фото – Виталий Кальный

      На пешеходно-велосипедном мосте в Киеве, который только 25 мая торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем поскакала. По другой версии – в мост стреляли.

      Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам мэр столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.

      Читайте также: В Киеве торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный "мост Кличко": фото и видео

      Стекло моста выдерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,
      – сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

      При этом стекло, на котором он прыгал, Кличко пообещал заменить, потому что внутри каким-то образом появилась вода.


      Братья Кличко 25 мая на открытии попрыгали на стеклянной вставке моста // 24 канал

      В то же время, в Facebook-сообществе "Типичный Киев" сообщают, что в стекло моста стрелял неизвестный мужчина. Он якобы хотел проверить его на прочность.

      Фото треснувшего стекла "моста Кличко" уже разлетелось по сети.

      скло тріснуло міст Кличка
      міст Кличка скло тріснуло
      На "мосту Кличко" треснуло стекло // фото Виталий Кальный

      Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

      Его протяженность составляет 210 метров, а высота 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

      Сейчас треснувшее стекло окружили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. Повреждение произошло около 15:00. Через некоторое время движение по мосту восстановили.

      На инцидент уже отреагировали на официальной странице моста в Facebook.


      На треснувшее стекло отреагировали и на официальной странице моста

      blog_ava
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      Теги: Архитектура Виталий Кличко Новости Киева
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