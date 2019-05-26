Второй день после открытия: стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами

На пешеходно-велосипедном мосте в Киеве, который только 25 мая торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем поскакала. По другой версии – в мост стреляли.

Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам мэр столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.

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Стекло моста выдерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,

– сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

При этом стекло, на котором он прыгал, Кличко пообещал заменить, потому что внутри каким-то образом появилась вода.



Братья Кличко 25 мая на открытии попрыгали на стеклянной вставке моста // 24 канал

В то же время, в Facebook-сообществе "Типичный Киев" сообщают, что в стекло моста стрелял неизвестный мужчина. Он якобы хотел проверить его на прочность.

Фото треснувшего стекла "моста Кличко" уже разлетелось по сети.





На "мосту Кличко" треснуло стекло // фото – Виталий Кальный

Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".



Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

Сейчас треснувшее стекло окружили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. Повреждение произошло около 15:00. Через некоторое время движение по мосту восстановили.

На инцидент уже отреагировали на официальной странице моста в Facebook.



На треснувшее стекло отреагировали и на официальной странице моста