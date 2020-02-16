17:57
16 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Второй этап медреформы: почему врачи боятся закрытия психбольниц

      126 Читати новину українською

      Пациенты психиатрических больниц Украины рискуют оказаться на улице. Все потому, что с апреля 2020 года стартует второй этап медицинской реформы и меняется модель финансирования заведений. В Ассоциации психиатров Украины говорят, что профильное министерство переложило всю ответственность на местные органы власти, поэтому лечебные заведения под угрозой закрытия.

      Украинские психиатры бьют тревогу. Говорят, что медицинская реформа уничтожит отрасль: часть психбольниц закроют, а пациенты станут нищими.

      Интересно: В КНДР расстреляли чиновника, нарушившего правила карантина из-за коронавируса – СМИ

      "Срезают до 50% на содержание психбольниц. На улицах Украины появится огромное количество пациентов психбольниц", – сообщил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

      И в профильном министерстве успокаивают: финансирование есть, и даже больше, чем в 2019 году. "На каждого пациента 7,5 тысяч на 9 месяцев за готовность оказывать помощь. Общее финансирование отрасли увеличилось где-то на 10%. Когда мы говорим, что денег не хватит, это безосновательно", – заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер.

      Дмитро Луфер
      Дмитрий Луфер

      В Минздраве подозревают, что панику вызвало отсутствие информации. Уверяют, что закрывать психбольницы не собираются, а только поменяют модель их финансирования. Это предусмотрено медицинской реформой и дальнейшей децентрализацией. Министерство больше не владелец заведений здравоохранения. Они принадлежат местным общинам.

      "Минздрав через субвенцию распределяло на местные власти, а власть из этих средств содержала заведения. Это финансирование переходит сейчас на национальную службу здоровья, которая будет осуществлять финансирование: за пролеченным случаем, по обращению пациента или, как в психиатрии, за готовность оказывать помощь", – заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер.

      МОЗ
      Минздрав

      Еще часть средств больницы будут получать от органов местной власти. Те сами будут решать сколько денег кому дать. В психиатрической больнице Киева об изменении системы финансирования знают и пока что не паникуют. Мол, не знаем, что там в регионах, а нас всем необходимым обеспечили.

      Государство будет финансировать следующее: зарплату медиков, лекарства и питание. Местные власти будут финансировать коммунальные услуги, ремонт, содержание оборудования,
      – заявил заместитель директора медицинского объединения "Психиатрия" Михаил Игнатов.

      Михаил Игнатов рассказал, что в больнице, где он работает, за год лечится 10 тысяч украинцев. На стационаре сейчас – тысяча триста пациентов.

      На профильное министерство и местные власти здесь не жалуются. Правда, отмечают, что в Польше на лечение одного пациента дают в 20 раз больше. "Чтобы нам не рассказывали чиновники, это такая примитивная терапия украинского общества: "Все будет хорошо! Мы будем давать деньги". Они будут ждать, что местное самоуправление будет давать деньги", – пояснил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

      Читайте также: Кто такая Зоряна Скалецкая: биография главы Минздрава

      Услышав о 7,5 тысячах гривен, которые государство предусмотрело на лечение одного пациента, юристы иронизируют. "И вас вылечат, и нас вылечат, и всех вылечат за 8 тысяч гривен. Этого хватит максимум на 2 недели лечения. А лечение больного с психическими расстройствами, особенно при обострениях, – минимум 2 месяца", – рассказал медицинский юрист Виктор Сердюк.

      Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн
      сегодня
      1276
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Деньги Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Лечение
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Бабий Яр вместо Дорогожичи, или Почему переименование метро бесполезно
      Ілля Кенігштейн 75
      сегодня , 14:45 Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхрист
      Станіслав Безушко 88
      сегодня , 07:40 В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика
      36645
      15 февраля , 22:00 Что такое пребиотики и как они влияют на наше здоровье?
      Світлана Фус 923
      15 февраля , 21:00 Большое интервью из Зеленским: что наговорил президент и чему верить не стоит
      Віталій Шабунін 945
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук