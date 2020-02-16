Второй этап медреформы: почему врачи боятся закрытия психбольниц

Пациенты психиатрических больниц Украины рискуют оказаться на улице. Все потому, что с апреля 2020 года стартует второй этап медицинской реформы и меняется модель финансирования заведений. В Ассоциации психиатров Украины говорят, что профильное министерство переложило всю ответственность на местные органы власти, поэтому лечебные заведения под угрозой закрытия.

Украинские психиатры бьют тревогу. Говорят, что медицинская реформа уничтожит отрасль: часть психбольниц закроют, а пациенты станут нищими.

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"Срезают до 50% на содержание психбольниц. На улицах Украины появится огромное количество пациентов психбольниц", – сообщил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

И в профильном министерстве успокаивают: финансирование есть, и даже больше, чем в 2019 году. "На каждого пациента 7,5 тысяч на 9 месяцев за готовность оказывать помощь. Общее финансирование отрасли увеличилось где-то на 10%. Когда мы говорим, что денег не хватит, это безосновательно", – заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер.



Дмитрий Луфер

В Минздраве подозревают, что панику вызвало отсутствие информации. Уверяют, что закрывать психбольницы не собираются, а только поменяют модель их финансирования. Это предусмотрено медицинской реформой и дальнейшей децентрализацией. Министерство больше не владелец заведений здравоохранения. Они принадлежат местным общинам.

"Минздрав через субвенцию распределяло на местные власти, а власть из этих средств содержала заведения. Это финансирование переходит сейчас на национальную службу здоровья, которая будет осуществлять финансирование: за пролеченным случаем, по обращению пациента или, как в психиатрии, за готовность оказывать помощь", – заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер.



Минздрав

Еще часть средств больницы будут получать от органов местной власти. Те сами будут решать сколько денег кому дать. В психиатрической больнице Киева об изменении системы финансирования знают и пока что не паникуют. Мол, не знаем, что там в регионах, а нас всем необходимым обеспечили.

Государство будет финансировать следующее: зарплату медиков, лекарства и питание. Местные власти будут финансировать коммунальные услуги, ремонт, содержание оборудования,

– заявил заместитель директора медицинского объединения "Психиатрия" Михаил Игнатов.

Михаил Игнатов рассказал, что в больнице, где он работает, за год лечится 10 тысяч украинцев. На стационаре сейчас – тысяча триста пациентов.

На профильное министерство и местные власти здесь не жалуются. Правда, отмечают, что в Польше на лечение одного пациента дают в 20 раз больше. "Чтобы нам не рассказывали чиновники, это такая примитивная терапия украинского общества: "Все будет хорошо! Мы будем давать деньги". Они будут ждать, что местное самоуправление будет давать деньги", – пояснил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

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Услышав о 7,5 тысячах гривен, которые государство предусмотрело на лечение одного пациента, юристы иронизируют. "И вас вылечат, и нас вылечат, и всех вылечат за 8 тысяч гривен. Этого хватит максимум на 2 недели лечения. А лечение больного с психическими расстройствами, особенно при обострениях, – минимум 2 месяца", – рассказал медицинский юрист Виктор Сердюк.