За офіційними даними МОЗ, в Україні тепер 19 тисяч за день, але до кінця робочого тижня цілком ймовірно буде вже 25, 30 або ж навіть усі 35 тисяч. Тобто цифри будуть уже навіть вищими за той максимум, який був під час попередньої хвилі.

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Колапсу під час нової хвилі не виникне

Чому не варто з цього приводу занадто панікувати? Колапсу медичної системи тепер уже не станеться. Саме цього ми найбільше свого часу боялися.

Це було критичним і саме заради уникнення колапсу медсистеми свого часу і запроваджували карантини. Тепер такого вже не буде, навіть якщо і по 55 тисяч людей кожного дня захворюватимуть.

Причина перша

Медична система України до нової хвилі можна сказати абсолютно готова. У нас лікарняних ліжок із киснем тепер уже достатньо й навчених фахівців вистачає. Також уже напрацьовані й протоколи з лікування коронавірусу.

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Ліки для цього є. Буквально за тиждень в Україні буде новітній Молнупіравір. Це той препарат, який запобігає перетіканню COVID-19 у складнішу форму, а Ремдесевіру вже 20 тисяч флаконів по лікарнях натепер розвезено.

Це ж препарат, яким лікують онкологію, але й від вірусів він дуже дієвий.

Тобто лікувати хворих є де, є кому і є чим. Це перший важливий момент, чому не варто панікувати, що незабаром буде по 55 тисяч нових хворих на день.

Причина друга

Але є і другий, навіть важливіший, момент. Омікрон дійсно більш заразний, але він все ж таки, на щастя, менш шкідливий для людського організму.

Про його нову заразність пояснили науковці. Вони з'ясували, що Омікрон у 2 – 3 рази стійкіший до виживання на зовнішніх поверхнях, аніж найперший штам.

Зверніть увагу! Час виживання Омікрону при сприятливих, звісно, умовах становить аж 193 години, тобто 8 діб. На шкірі ж людини він залишається заразним аж 17 годин.

Ось і пояснення, чому ним легко заразити. Уявіть реальну ситуацію: десь хтось без маски хворий чхнув у маршрутці, його мокротиння осіло на поручень, за який ви на секунду схопилися, коли маршрутка підстрибнула на пів метра на чудових дорогах.

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Забрали вірус собі на шкіру, й потому ще через 2 години почухали собі носа рукою, забувши про маршрутку. Виявляється, що цього може бути цілком достатньо, щоб заразитися.

Омікрон менш шкідливий при вакцинації

Науковці також уже підтвердили, що Омікрон менш шкідливий для людини. Від нового штаму людині менша ймовірність отримати тяжкий перебіг. Тим більше якщо людина вакцинована, а також зробила бустер.

В Україні роблять усім безплатно 3 дозу, у кого від попереднього щеплення минуло 180 днів. За дослідженням, вона мало не гарантовано посилює людині захист до такого рівня, що коли людина захворіє, то хворобу може навіть і не відчути. Звісно, бувають і критичні випадки з 3 дозами, але то вже виняток із правил.



Вакцинація "оберігає" від нових штамів / Фото Getty Images

Охочих вакцинуватись немає

З власного досвіду розкажу, що зробив собі бустер, причому мало не випадково. Був у ТРЦ і з цікавості заглянув у кімнатку, де знав що роблять вакцинацію.

Як знав? Туди ще 2 місяці тому вишиковувалися довжелезні черги. Це важко було не помітити й не запам'ятати.

Проте тепер черги вже не було, то ж подумав, що в цьому ТРЦ закрили кабінет. Виявляється – ні, кабінет працює. Просто охочих вакцинуватися тепер взагалі вже немає.

Тоді як вакцини є – обирай хоч Pfizer, хоч Moderna. На них не треба ані записуватися, ані в черзі чекати. Я і вирішив, що раз я вже тут, то треба вколоти собі бустер, що й одразу зробив.

На все і 5 хвилин не витратив. Довше роздягався й вмовляв медсестру дозволити мені селфі зробити для фейсбуку, як вона мене коле.

Бустерна доза: життя опісля

З відчуттів від бустера Moderna. Наступного дня місце уколу "нило". Ось це і всі симптоми, ані підвищеної температури, ані головного болю, ані суглоби не крутило.

Я так собі думаю, що організм коронавірусом і вакцинами від нього вже достатньо натренований, щоб без проблем переварювати вже наступні "порції" вакцин.

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Їх, я так розумію, ми з вами робитимемо тепер кожні пів року. З іншого боку – якщо це безкоштовно, без черг і зайвої бюрократії, то чому б і ні. Не бачу в тому взагалі якихось особливих проблем. Я не вірю в чіпи, переписування ДНК та іншу маячню "антиваксів".

Тим більше коли Зеленський пообіцяв ще по 500 гривень усім, хто зробить бустерну дозу. Тобто тисячу гривень від держави я вже отримав і на книжки витратив, а тепер ще пів тисячі буде.

Я собі вирішив, що триматиму їх як резерв. Коли мені треба буде поїхати додому в Кропивницький, то я на квитки залізницею ці гроші й витрачу. Саме тому буде мені безплатна поїздка на малу Батькіщину. Як на мене, непогано.



Зеленський пообіцяв 500 гривень тим, хто зробить бустерну дозу / Колаж 24 каналу

Додатковий захист і гроші

Від себе дам пораду – перевірте дату крайнього щеплення і якщо минуло пів року – бустерніться. Це і від нової хвилі дасть вам додатковий захист і 500 гривень від Володимира Зеленського.

Якщо в Кропивницький їхати зі мною не хочете, то зможете в кіно сходити. Благо і в червоних зонах кінотеатри для вакцинованих працюватимуть.

Чому про червоні зони заговорив? Івано-Франківщина – уже там, за день точно буде Рівненська область. Подейкують, що на черзі Львівщина.

Утім, якщо дійсно справдяться прогнози про 55 тисяч хворих кожного дня, то вже за тиждень пів України точно буде в червоній зоні. Ще за тиждень і 2 половина там опиниться.

Утім, іще раз нагадаю, що вакцинованих, а тим більше бустеризованих, COVID-обмеження не стосуватимуться взагалі.