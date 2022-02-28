В Украине уже 352 летальных случая среди гражданских

Данные о пострадавших и мертвых оперативны и постоянно уточняются, поэтому могут отличаться, сообщает 24 канал.

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Например, один и тот же человек может попасть в две больницы. В первой больнице ему, например, сделают перевязку, после чего отправляют в другую и там прооперируют.

Следовательно, один человек дважды попадает в статистику как раненый, поскольку о нем информируют из двух больниц.

Несмотря на это в Минздраве делают сводки и стараются "убирать" такие дубли. Из-за подобных случаев количество раненых может идти в меньшую сторону.

Потери мирного населения Украины по состоянию на 28 февраля

2040 раненых,

из них детей 45 (уточненные цифры);

352 летальных случая,

16 – среди детей.

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В Офисе Президента призвали украинцев с пониманием и терпением относиться к статистике.

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