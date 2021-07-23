Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, увеличил долю контрафакта на украинском рынке. Введение уголовной ответственности за контрабанду товаров может стать эффективным в борьбе с контрафактом.

Табак и алкоголь – подакцизные группы товаров. И "теневая" часть в них растет вместе с ростом цены на продукцию из-за повышения акцизов, что приводит к росту спроса на более дешевую продукцию – контрабандную. Так, согласно данным исследовательской компании Kantar, если в 2016 году "теневая" часть табачной продукции составляла 1,1%, то в 2017 – уже 2,3%, в 2018 – 4,4%, в 2019 – 6,6%, в 2020 – 6,9%, а согласно февральскому исследованию текущего года – рекордные 12,8%,

– говорится в материале.

По данным ГФС, по итогам 2020 года почти каждая вторая бутылка крепкого алкоголя была сделана незаконно, а каждая четвертая оказалась подделкой. Похожие процессы происходят и в "сером" импорте техники, брендовой одежды, лекарств и других товаров. Например, каждый четвертый смартфон и каждый пятый телевизор ввозится в Украину нелегально.

Общий ущерб для госбюджета страны измеряется миллиардами гривен, которые могли бы пойти, например, на инфраструктурные проекты, принося пользу всем украинцам – как курильщикам, так и некурящим.

Полученные за счет контрабандной деятельности деньги часто используются для финансирования других преступлений, вроде терроризма, или для коррумпирования чиновников, что крайне актуально в украинских реалиях.

От контрабанды страдает и общая репутация Украины как коррумпированного рая для контрабандистов, страдают и рядовые потребители сигарет,

– подчеркнули журналисты.

Сейчас контрабанда может привести только к административной ответственности. Однако, во вторник, 13 июля Верховная рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5420 о криминализации контрабанды. Уголовный кодекс хотят дополнить новыми статьями: контрабанда товаров, контрабанда подакцизных товаров и недостоверное декларирование товаров.

Перед вторым чтением в законопроект еще ждут обсуждения и доработки в комитетах.

Но в целом же, идеология законопроекта верна, он только требует определенной коррекции. И опыт других стран, где криминализировали контрабанду, доказал эффективность такого подхода,

– подытожили журналисты.