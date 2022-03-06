Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Как он отметил, россияне будут использовать только то, что у них есть.

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Арестович: У врага нет сил для оперативных действий

По словам советника главы ОП враг настолько не сильный, на сколько он длинный. Их очень много, а направление, которое они обозначили на Юге, показывает, что силы сохранились.

Ввода крупных массовых войск больше не будет. Они будут оперировать, наверное, тем, что есть сейчас, перекидывая их с одного направления на другое,

– спрогнозировал Арестович.

Также, как он заметил, Путин чисто математически ввел 160 – 200 тысяч войск. Однако на такое количество найдется примерно 30-40 тысяч, которыми они попытаются гибко оперировать.

"Боевые действия будут постепенно смещаться в тактическую сторону, потому что не хватает сил для оперативных действий с обеих сторон – как у нас, так и у них. Однако тактические бои еще будут. Будут ожесточенные", – рассказал советник главы ОП.

В частности, Арестович подчеркнул, что неизвестно до конца, какие враг сохранил резервы. "Трудно сказать", – добавил он.

Арестович рассказал о войсках оккупантов: смотрите видео (начало темы с 4:31)

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