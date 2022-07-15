Все, кто хотел пойти на войну в Украине, уже погибли, пропали без вести, ранены или участвуют в боевых действиях. Об этом 24 каналу сказал Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ и эксперт УИМ.

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Нужно объявлять всеобщую мобилизацию

россии технически сложно объявить всеобщую мобилизацию. "Это и экипировка, и кормление. Конечно, можно сказать: "пойдешь в Украину, что найдешь – то и твое". Но это не подход к ведению войны. Их нужно кормить хотя бы определенное время на территории России. А это все ресурсы" , – объяснил эксперт УИМ.

Ступак убежден, что преодолеть сложности россии не помогут даже новые законы.

Даже с законом о разбронировании матрезерва я не уверен, что россия вытянет военную кампанию,

– сказал он.

У оккупантов есть план до конца августа сформировать 34 тысячи человек, чтобы отправить их на войну в Украину. "Это большая сила, которая может изменить ландшафт на определенной территории", – говорит Ступак.

Эксперт УИМ добавил, что материально это почти невозможно, ведь это огромная нагрузка на российскую экономику. "Они на это сейчас не пойдут", – считает он.

Собирают зэков и вагнеровцев

По словам Ступака, в россии собирают зеков для создания отдельных штрафбатов. Кроме того, россияне подтягивают наемников в группу Вагнера – они даже снизили планку для вступления в эти частные военные образования. Те, кому раньше отказывали в принятии и заносили в черный список, говорят: "Вы нам подходите!"

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