Об этом рассказал юрист Юрий Танасийчук в эфире Киев24, передает 24 Канал. По его словам, речь идет только о нынешних выпускницах – тех, кто получает дипломы в августе – сентябре 2025 года.

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Кто из выпускниц этого года должен пройти медкомиссию?

Именно для них начинает действовать новый алгоритм: автоматическое внесение в учет без личного присутствия, но с обязательным прохождением ВВК в течение двух месяцев.

То есть, 60-дневный срок начинается с момента фактического получения диплома или решения руководителя учебного заведения. За этот период женщина должна пройти ВВК, чтобы государство могло понимать ее физическое состояние и возможности в случае необходимости.

Юрист подчеркнул, что это не касается женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование ранее – в прошлом году, 10 или 30 лет назад. Только те, кто получает дипломы в 2025 году, подпадают под эту норму.

Изменения в постановление Кабмина №916 были приняты 30 июля. Отныне в Украине вводится автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Правительство также усовершенствовало механизм передачи информации в электронный реестр военнообязанных "Оберіг" и определило четкий алгоритм взаимодействия учебных заведений и ТЦК.