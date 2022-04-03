Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам, которые не понимают, что происходит в сердцах наших людей, и предложили сменить гимн. Эта идея депутатов "Слуги народа" ему очень не понравилось.

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"Выдающиеся поэты"

Владимир Зеленский спросил инициаторов законопроекта, что они сделали такого особенного, что почувствовали моральное право вносить изменения в гимн.

Вы что, выдающиеся поэты? Отличились ли в боях за Украину? Прекратите выставлять себя дураками,

– возмутился глава государства.

Смотрите реакцию Владимира Зеленского на предложение сменить гимн Украины