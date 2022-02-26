На видео видно, как мужчина подошел к российским оккупантам и начал их осуждать, не подбирая слов. Захватчики молча слушали украинца.

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Как это может быть, чтобы россияне напали на Украину? Это просто… Я не знаю, кто у вас сейчас политруки, кто вам моет мозг, что вы здесь делаете? Нас, славян, бомбите? Вы не ох..ли убивать братьев? Я живу в этой стране, а у вас своя страна! В ней нет проблем, все богатые, как в Эмиратах?

– сказал мужчина.

Закончил свою речь украинец обозвал захватчиков марионетками и бранью в их сторону.