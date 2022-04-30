С праздником защитников границы поздравили их коллеги-защитники и украинские политики. 24 канал собрал подборку с поздравлениями служащих ГПСУ.

Важно Защитники Мариуполя поздравили пограничников с профессиональным праздником: эмоциональное видео

Штаб ООС

В штабе Операции Объединенных сил опубликовали поздравление командующего Эдуарда Москалева. Генерал-майор подчеркнул, что пограничники вместе с Вооруженными Силами стоят на защите независимости Украины. Они всегда были образцом патриотизма и преданности украинскому народу.

Москалев поблагодарил коллег за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокую гражданскую позицию. Он также пожелал им всех благ и быстрой победы.

Служба безопасности Украины

В СБУ подчеркнули, что именно пограничники первыми указали направление движения российского корабля. Поэтому весь мир знает, куда должна двигаться российская армия.

Стальной воли и несгибаемого духа вам! Вместе бьем врага, чтобы все российские оккупанты навсегда запомнили: украинская граница – это граница, за которой их ждет только смерть,

– отметили в СБУ.

Напомним, направление движения российского корабля указал защитник острова Змеиный и пограничник Роман Грибов.



СБУ поздравила пограничников с праздником

Посольство США в Киеве

Американское посольство также присоединилось к поздравлениям. В дипучреждении назвали пограничников украинскими героями и отметили их отвагу на острове Змеиный. Дипломаты подчеркнули, что сейчас служащие ГПСУ защищают Мариуполь.

Нацгвардия

В национальной гвардии подчеркнули, что именно пограничники первыми встретили врага. Теперь они бок о бок с другими защитниками уничтожают российских оккупантов.

Пусть Ваш героизм вдохновляет украинцев, а ваши подвиги навсегда запечатлеются на страницах истории нашей процветающей Украины. Мирного неба и добра всем нам! Вместе победим,

– подчеркнули нацгвардейцы.



Нацгвардейцы поздравили служащих ГПСУ с профессиональным праздником

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что граница – это не просто линия на карте, а граница между жизнью и смертью.

Вы первыми взяли на себя удар российской армии и сейчас продолжаете сражаться за независимость Украины на фронте. Вы знаете цену свободы,

– сказал политик.

Он поблагодарил пограничников за смелость и любовь к Украине и подчеркнул, что бойцы ГПСУ – наша стена.

Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый также поблагодарил пограничников: "За родную землю! За украинский народ! За свободу! За победу!" Мэр опубликовал щемящее видео от ГПСУ о служащих.

Смотрите видео об украинских пограничниках:

Редакция 24 канала также приобщается к поздравлениям и благодарит наших пограничников за их труд и мужество. Победа будет за нами. Слава Украине! Героям Слава!