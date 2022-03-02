Ющенко написал, что враг украинцев – московская хунта. Он назвал русский режим фашистским.

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"Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях. Вы – прокляты! Вы не "освободители" – вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю", – заявил третий президент Украины.

Он призвал россиян уходить на свою землю, ведь в Украину их никто не зовет и не хочет видеть.

Ни в одном украинском доме, ни в одном украинском селе и городке. Вас сегодня может с радостью принять только сырая украинская земля,

– добавил Ющенко.

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