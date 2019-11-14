08:43
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Вы отменили экономическое рабство, – Зеленский прокомментировал голосование за рынок земли

      294 Читати новину українською
      Зеленский поблагодарил депутатов за голосование за рынок земли
      Зеленский поблагодарил депутатов за голосование за рынок земли / Getty images

      Верховная Рада поддержала законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли в первом чтении. Владимир Зеленский поблагодарил депутатов "Слуги народа" за то, что они стали авторами настоящего исторического момента.

      Президент Украины опубликовал видео в телеграмм-канале "Зе! Команды". Он отметил, что политики тяжело поработали.

      К теме: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      По словам Зеленского, "каждый украинец станет владельцем своей земли". Президент добавил, что, по его мнению, об открытии рынка земли обязательно будет написано в учебниках истории.

      Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство,
      – подчеркнул президент.

      Накануне голосования за законопроект №2178-10 фракция "Слуга народа" собралась на заседание, чтобы обсудить вопросы внедрения рынка земли. На собрание пришел Владимир Зеленский. После совещания Давид Арахамия заявил, что большинство депутатов поддержат законопроект.

      "За" проголосовалb 240 нардепов, из них 227 – из фракции "Слуги народа", еще 13 – внефракционные.

      Зеленский прокомментировал голосование за рынок земли: видео

      Что предусматривает законопроект №2178-10?

      Отмена с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

      Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Обратите внимание: Внедрение рынка земли: что означает и почему большинство фракций против

      Однако Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

      1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

      2. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

       

      blog_ava
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня
      479
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Слуга народа Рынок земли Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      сегодня , 08:40 Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      Наталя Ромашова 3
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 08:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 479
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 06:30 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 7392
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      13 ноября , 23:02 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1551
      Крымский мост: время сделает свое дело
      13 ноября , 22:00 Крымский мост: время сделает свое дело
      Злой Одессит 3475
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук