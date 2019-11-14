Вы отменили экономическое рабство, – Зеленский прокомментировал голосование за рынок земли

Верховная Рада поддержала законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли в первом чтении. Владимир Зеленский поблагодарил депутатов "Слуги народа" за то, что они стали авторами настоящего исторического момента.

Президент Украины опубликовал видео в телеграмм-канале "Зе! Команды". Он отметил, что политики тяжело поработали.

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По словам Зеленского, "каждый украинец станет владельцем своей земли". Президент добавил, что, по его мнению, об открытии рынка земли обязательно будет написано в учебниках истории.

Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство,

– подчеркнул президент.

Накануне голосования за законопроект №2178-10 фракция "Слуга народа" собралась на заседание, чтобы обсудить вопросы внедрения рынка земли. На собрание пришел Владимир Зеленский. После совещания Давид Арахамия заявил, что большинство депутатов поддержат законопроект.

"За" проголосовалb 240 нардепов, из них 227 – из фракции "Слуги народа", еще 13 – внефракционные.

Зеленский прокомментировал голосование за рынок земли: видео

Что предусматривает законопроект №2178-10?

Отмена с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

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Однако Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

2. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.

Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео