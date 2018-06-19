Выбирайте оригинальные смазочные материалы в дилерских центрах Toyota

Регулярная замена смазочных материалов является необходимым условием для обеспечения качественного функционирования вашего автомобиля.

Соблюдение интервалов замены и правильного типа смазочных материалов, предусмотренных производителем, позволит оптимизировать рабочие характеристики и обеспечить длительную эксплуатацию автомобиля.

Однако на рынке распространены случаи торговли фальсификатом, что внешне имеет вид, похожий на оригинальную брендированную продукцию. Стоит помнить, что некачественные смазочные материалы являются одной из причин ускоренного износа компонентов автомобиля. Более того, поддельная продукция может представлять потенциальную угрозу безопасности водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Ведь комфортные условия управления – это залог спокойствия и уверенности водителя.

Toyota заботится о вашем автомобиле, как о своем. Поэтому разработала линейку оригинальных смазочных материалов Toyota Genuine Motor Oil, которые отвечают самым строгим требованиям производителя по качеству и имеют оптимальные эксплуатационные характеристики.

Своевременная замена смазочных материалов в официальных сервисных центрах Toyota обеспечивает соответствующее смазывании механических деталей, эффективное охлаждение двигателя и имеет целью предотвращения коррозии и улучшения термодинамических характеристик двигателя автомобиля. В многих случаях это также позволяет избежать непредвиденных расходов, связанных с дорогостоящим ремонтом.

Масляный фильтр удерживает вредные примеси и таким образом обеспечивает поставку чистого масла в двигатель. Высококачественные материалы, из которых произведен оригинальный масляный фильтр Toyota, обеспечивают его герметичность. Зато в фальсифицированной продукции могут использоваться ненадежные материалы, не способные обеспечить герметичность фильтра, что приводит к утечке масла.

В оригинальном продукте есть предохранительный клапан, который обеспечивает поставки масла в двигатель, даже когда фильтр загрязнен. В фальсифицированном фильтре такой клапан может отсутствовать, а следовательно, при сильном загрязнении этот фильтр не способен обеспечить поставку достаточного количества масла к двигателю, что может привести к его поломке и большим счетам за ремонт.

Оригинальные смазочные материалы и запасные части Toyota – это уверенность в идеальной работе агрегатов, гарантия соответствия стандартам производителя, экономия затрат на ремонтные работы и залог комфортного управления.

Toyota заботится о своих клиентах, предлагая оригинальное моторное масло 5W-30 Premium Fuel Economy и оригинальные масляные фильтры по выгодной цене*.

Мы заботимся о вашей Toyota, как о своей.

Помните: важно выбирать оригинальные запчасти и смазочные материалы для обслуживания вашего автомобиля. Покупая их в дилерских центрах Toyota, вы избегаете риска приобретения фальсификата, поскольку вся продукция поставляется непосредственно от производителя и имеет сопроводительные документы. Не стоит экономить на качестве деталей, которые также служат залогом комфортного управления и удовольствие от пользования автомобилем. Следуйте рекомендациям производителя по эксплуатации и регламенту технического обслуживания систем и агрегатов.

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