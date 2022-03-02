В ГСЧС заявили, что по состоянию на 2 марта 07:00 подтверждена гибель двух человек, еще 16 – получили травмы.
Важно В Житомире от авиаудара погибли 2 человека, 16 пострадали
В сети обнародовали кадры последствий обстрелов оккупантов, в частности показали, как выглядит Житомирская городская больница №2 после авиаудара.
Как выглядит разбитая больница в Житомире / Фото Суспільне Житомир
Авиаудар по Житомиру: главное
- Примерно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призвали спрятаться в укрытиях.
- Уже в 23:00 в Житомире прогремел мощный взрыв. Это случилось недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.
- Впоследствии стало известно, оккупанты ударили с помощью ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома.
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