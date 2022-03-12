Об этом 12 марта сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинцы смогли подорвать базу русской военной машины под названием российская экономика.

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"Благодаря мощным санкциям и работе с зарубежными компаниями, работавшими в России, мы выбиваем из-под российской военщины ее основу. Ее экономику", – сказал Кулеба.

Давление будут продолжаться

Министр рассказал, что санкции имеют далеко идущие последствия и для общественных настроений россиян, и для экономической основы агрессии. Он заверил, что Украина будет продолжать давление.

Применим новые санкции против российских олигархов и политиков и российской экономики. Мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор,

– заявил Кулеба.