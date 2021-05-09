Правительство Аргентины достигло договоренности с оппозиционными партиями относительно даты проведения парламентских выборов. Их перенесут на осень.

Отсрочка составит 5 недель. Причиной такого шага стала тяжелая ситуация в стране из-за распространения коронавируса.

Напомним Президент Аргентины вакцинировался российским "Спутником", но заболел на COVID-19

Выборы в Аргентине перенесли из-за коронавируса

Первичные парламентские выборы в Аргентине должны были состояться 8 августа. Однако их отсрочат до 12 сентября, а промежуточные – с 24 октября до 14 ноября. Все это – из-за пандемии COVID-19.

Мы смогли договориться с различными фракциями о переносе выборов, ведь на первом месте – здоровье и жизнь людей,

– заявил министр внутренних дел Аргентины Энрике де Педро.

Выборы 2021 в стране должны определить, кто получит 127 из 257 мест в нижней палате парламента, и 24 из 72 в верхней.

Коротко о ситуации с коронавирусом в Аргентине

В Аргентине в начале мая 2021 фиксируют наибольшее количество новых больных COVID-19 от начала пандемии. По данным портала Worldometers , страна на 6 месте в мире по количеству новых случаев

В стране проживают примерно 45 миллионов человек, из них более чем у 3,1 миллиона выявляли коронавирус. За все время пандемии умерли свыше 67 тысяч больных (это 14 показатель в мире).