Выборы в парламент Аргентины переносят из-за вспышки COVID-19
Правительство Аргентины достигло договоренности с оппозиционными партиями относительно даты проведения парламентских выборов. Их перенесут на осень.
Источник:EFE
Отсрочка составит 5 недель. Причиной такого шага стала тяжелая ситуация в стране из-за распространения коронавируса.
Напомним Президент Аргентины вакцинировался российским "Спутником", но заболел на COVID-19
Выборы в Аргентине перенесли из-за коронавируса
Первичные парламентские выборы в Аргентине должны были состояться 8 августа. Однако их отсрочат до 12 сентября, а промежуточные – с 24 октября до 14 ноября. Все это – из-за пандемии COVID-19.
Мы смогли договориться с различными фракциями о переносе выборов, ведь на первом месте – здоровье и жизнь людей,
– заявил министр внутренних дел Аргентины Энрике де Педро.
Выборы 2021 в стране должны определить, кто получит 127 из 257 мест в нижней палате парламента, и 24 из 72 в верхней.
Коротко о ситуации с коронавирусом в Аргентине
- В Аргентине в начале мая 2021 фиксируют наибольшее количество новых больных COVID-19 от начала пандемии. По данным портала Worldometers, страна на 6 месте в мире по количеству новых случаев
- В стране проживают примерно 45 миллионов человек, из них более чем у 3,1 миллиона выявляли коронавирус. За все время пандемии умерли свыше 67 тысяч больных (это 14 показатель в мире).
К слову В Шотландии выборы разгромно выиграла партия сторонников независимости от Британии
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