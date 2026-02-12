Сразу признают недействительными: эксперт назвал проблемы, которые будут во время возможных выборов

Издание Financial Times пишет, что 24 февраля Владимир Зеленский якобы может представить план проведения выборов президента и референдума. В то же время США якобы настаивают на проведении обоих голосований до 15 мая. В любом случае проведение выборов в нынешних условиях может повлечь большое количество проблем.

Прежде всего в соответствии с Конституцией выборы объявляются Верховной Радой Украины за 100 дней до дня проведения. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак назвал 24 Каналу проблемы, которые могут возникнуть потом.

Какие проблемы могут возникнуть?

Иван Ступак отметил, что прежде всего нужно определить, сколько людей находится в Украине, актуализировать списки избирателей. Есть немало внутренне перемещенных лиц, людей, которые выехали за пределы Украины, из-за войны потеряли документы и только в процессе восстановления. Часть украинцев остались на оккупированных территориях, пошла в армию и так далее.

В частности, крайне сложно будет организовать избирательные участки военным, чтобы предоставить им право проголосовать без отрыва от боевых действий, которые будут продолжаться.

Также есть вопрос о людях, которые находятся за рубежом. Даже в мирные времена были моменты, когда в отдельных странах наши граждане не успевали проголосовать. Не хватало пропускной способности избирательных участков в консульских учреждениях. Сейчас украинцев за границей еще больше. А два дня голосования не предусмотрено законодательством.

Закидывают вариант, что есть "Дія". Прежде всего она есть не у всех. Во-вторых, нет законодательства, которое бы регламентировало проведение выборов через "Дію". Везде есть проблемы. И при любых вариантах можно поставить результаты проведенных выборов под большой вопрос,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

По его словам, Россия точно использует это в своей пропаганде. Если им не понравится человек, который станет президентом Украины, то будет пытаться распространять ИПСО, не признает результатов и так далее.

