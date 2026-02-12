Одразу визнають недійсними: експерт назвав проблеми, які будуть під час можливих виборів
- Проведення виборів може бути проблематичним через невизначеність кількості виборців, які залишилися в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях.
- Організація виборчих дільниць для військових і за кордоном ускладнена, а законодавство не передбачає голосування через "Дію".
Видання Financial Times пише, що 24 лютого Володимир Зеленський нібито може представити план проведення виборів президента та референдуму. Водночас США буцімто наполягають на проведенні обох голосувань до 15 травня. У будь-якому випадку проведення виборів у нинішніх умовах може спричинити велику кількість проблем.
Насамперед відповідно до Конституції вибори оголошуються Верховною Радою України за 100 днів до дня проведення. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак назвав 24 Каналу проблеми, які можуть виникнути потім.
Які проблеми можуть виникнути?
Іван Ступак зазначив, що насамперед потрібно визначити, скільки людей перебуває в Україні, актуалізувати списки виборців. Є чимало внутрішньо переміщених осіб, людей, які виїхали за межі України, через війну втратили документи і тільки в процесі відновлення. Частина українців залишилися на окупованих територіях, пішла до війська і так далі.
Зокрема, вкрай складно буде організувати виборчі дільниці військовим, щоб надати їм право проголосувати без відриву від бойових дій, які триватимуть.
Також є питання щодо людей, які перебувають за кордоном. Навіть у мирні часи були моменти, коли в окремих країнах наші громадяни не встигали проголосувати. Не вистачало пропускної здатності виборчих дільниць у консульських установах. Зараз українців за кордоном ще більше. А два дні голосування не передбачено законодавством.
Закидають варіант, що є "Дія". Насамперед вона є не у всіх. По-друге, немає законодавства, яке б регламентувало проведення виборів через "Дію". Всюди є проблеми. І за будь-яких варіантів можна поставити результати проведених виборів під велике питання,
– підкреслив ексспівробітник СБУ.
За його словами, Росія точно використає це у своїй пропаганді. Якщо їм не сподобається людина, яка стане президентом України, то буде намагатися поширювати ІПСО, не визнає результатів і так далі.
Вибори в Україні: останні новини
Видання The Financial Times повідомляє, що, за даними українських і європейських посадовців, Володимир Зеленський може оголосити план виборів і референдуму 24 лютого. Зазначається, що у березні – квітні парламент внесе зміни до законів, щоб уможливити вибори під час воєнного стану.
Володимир Зеленський відреагував на публікацію FT. Він зауважив, що "уперше чує" про такий план. Президент підкреслив, що Україна готова на вибори за умови припинення вогню та надання нашій країні гарантій безпеки.
У ЦВК також прокоментували статтю FT. Заступник голови комісії Сергій Дубовик заявив, що, за чинним законодавством, жодні виборчі процедури чи референдуми неможливі, доки діє воєнний стан.