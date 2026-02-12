Одразу визнають недійсними: експерт назвав проблеми, які будуть під час можливих виборів

Видання Financial Times пише, що 24 лютого Володимир Зеленський нібито може представити план проведення виборів президента та референдуму. Водночас США буцімто наполягають на проведенні обох голосувань до 15 травня. У будь-якому випадку проведення виборів у нинішніх умовах може спричинити велику кількість проблем.

Насамперед відповідно до Конституції вибори оголошуються Верховною Радою України за 100 днів до дня проведення. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак назвав 24 Каналу проблеми, які можуть виникнути потім.

Дивіться також Вибори просто зараз: які проблеми можуть виникнути та яка умова, щоб вони відбулись

Які проблеми можуть виникнути?

Іван Ступак зазначив, що насамперед потрібно визначити, скільки людей перебуває в Україні, актуалізувати списки виборців. Є чимало внутрішньо переміщених осіб, людей, які виїхали за межі України, через війну втратили документи і тільки в процесі відновлення. Частина українців залишилися на окупованих територіях, пішла до війська і так далі.

Зокрема, вкрай складно буде організувати виборчі дільниці військовим, щоб надати їм право проголосувати без відриву від бойових дій, які триватимуть.

Також є питання щодо людей, які перебувають за кордоном. Навіть у мирні часи були моменти, коли в окремих країнах наші громадяни не встигали проголосувати. Не вистачало пропускної здатності виборчих дільниць у консульських установах. Зараз українців за кордоном ще більше. А два дні голосування не передбачено законодавством.

Закидають варіант, що є "Дія". Насамперед вона є не у всіх. По-друге, немає законодавства, яке б регламентувало проведення виборів через "Дію". Всюди є проблеми. І за будь-яких варіантів можна поставити результати проведених виборів під велике питання,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

За його словами, Росія точно використає це у своїй пропаганді. Якщо їм не сподобається людина, яка стане президентом України, то буде намагатися поширювати ІПСО, не визнає результатів і так далі.

Вибори в Україні: останні новини