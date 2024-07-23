Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн озвучил мнение 24 Каналу, что рейтинги кандидата в президенты Дональда Трампа не будут расти, а вот у Камалы Харрис, которая может заменить в предвыборной гонке Джо Байдена, есть все шансы, чтобы это произошло уже в ближайшее время.

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Американская публика будет изучать Харрис

По мнению Эпштейна, значительная часть американского населения имеет негативное отношение к Трампу и уже знает его персону. А вот кандидат в президенты Камала Харрис не была слишком публичной фигурой на политической арене США, поэтому до выборов, за эти 2 – 4 месяца избиратели будут изучать ее персону.

"Для Камалы Харрис сегодня эти цифры – это "пол", а не "потолок". А для Трампа – "потолок". Если у него такие цифры даже после того, как кто-то пытался его убить, это означает, что они не будут увеличиваться. Камалу, несмотря на то, что она вице-президент, большинство американцев не очень хорошо знает. Белый дом ее прятал последние несколько лет, думаю, сейчас об этом там жалеют", – озвучил Эпштейн.

Эксперт считает, что у Харрис будет возможность, чтобы ее рейтинги в дальнейшем двигались вверх.

Когда я говорю, что у Трампа 60% шансов победить на выборах, то предполагаю, что цифры могут измениться, если в следующие несколько недель Камала будет удачно выступать. Люди будут о ней узнавать больше, она начнет им нравиться. Тогда рейтинги могут значительно измениться. Вот почему Байден ушел, потому что те цифры для него тоже был уже "потолок",

– отметил Эпштейн.