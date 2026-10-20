Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал предположение, что американский президент может прибегнуть к сценарию, похожему на события 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Он объяснил, какие механизмы могут быть использованы для блокирования новоизбранных законодателей и почему особенно напряженным может стать период между выборами и 3 января, когда новый Конгресс должен приступить к работе.

Трамп может попытаться отменить результаты выборов

Айзенберг ожидает победы демократов на предстоящих выборах, однако не считает, что республиканцы и Белый дом просто согласятся с таким результатом. По его мнению, Трамп может повторить поведение после президентских выборов 2020 года, когда он отказался признавать свое поражение и заявлял о фальсификациях.

На этот раз борьба может развернуться прежде всего в тех штатах, где республиканцы потеряют места в Палате представителей или Сенате. Американская избирательная система предоставляет штатам полномочия проводить выборы и утверждать их результаты, а значит, попытки повлиять на этот процесс могут создать проблемы еще до первого заседания нового Конгресса.

Я практически уверен, что он сорвется. Если демократы выиграют выборы, особенно в обе палаты, он не признает их результаты. Он будет говорить, что выборы сфальсифицированы везде, где демократы отобрали места у республиканцев,

– предположил Айзенберг.

Первыми шагами могут стать требования к местным избирательным органам не утверждать результаты голосования. В штатах, где республиканцы контролируют законодательные органы, Трамп также может добиваться принятия решений об аннулировании результатов в отдельных округах.

Параллельно возможны многочисленные судебные иски, в частности обращения в Верховный суд США. Если же оспорить результаты не удастся, следующей целью может стать недопущение новоизбранных демократов к исполнению депутатских полномочий.

Подобное развитие событий вряд ли станет неожиданностью для Демократической партии. После штурма Капитолия в январе 2021 года ее представители имеют опыт противостояния попыткам пересмотра результатов выборов и могут заранее готовиться к новому кризису.

Я думаю, что демократы к этому готовятся. Причем, наверное, более тщательно, чем они готовились осенью 2020 года, когда 6 января все-таки застало их врасплох. Тогда такого развития событий мало кто ожидал,

– отметил Айзенберг.

Конкретные меры, которые могут готовить демократы, пока неизвестны. Их планы не обнародуются, и, как предполагает собеседник, это может быть сознательным решением, чтобы команда Трампа не смогла заранее им противодействовать.

Новый Конгресс могут заблокировать еще до принесения присяги

Самый опасный сценарий связан с 3 января, когда после выборов должен начать работу Конгресс нового созыва. Даже если демократы получат необходимое количество мест, начало работы законодателей будет зависеть от завершения предусмотренных процедур, в частности утверждения результатов выборов и принесения присяги.

В ответ на вопрос, может ли Трамп физически помешать депутатам попасть в Капитолий, Айзенберг не исключил нового силового противостояния. В то же время он обратил внимание, что существуют и способы затянуть начало работы Конгресса из-за процедурных споров.

Он может устроить то, что устроил 6 января. То есть просто может организовать захват Капитолия толпой своих сторонников. Он может попытаться придать этому какую-то, не хочу сказать законную, оболочку. Может договориться со спикером Джонсоном, чтобы не признавались полномочия депутатов-демократов, которые отобрали места у республиканцев,

– сказал Айзенберг.

В США нет единой центральной избирательной комиссии, которая утверждает результаты голосования по всей стране. Соответствующие решения принимаются на уровне штатов, поэтому непризнание результатов в отдельных округах может помешать избранным кандидатам своевременно приступить к работе.

Отдельные трудности могут возникнуть в Палате представителей. Новый состав палаты должен избрать спикера, а после этого законодатели приносят присягу и приступают к исполнению своих обязанностей. Если избрание спикера затянется, работа палаты также будет заблокирована.

Подобная ситуация уже возникала после выборов 2022 года, когда республиканцы получили небольшое большинство, но из-за внутренних споров не смогли быстро договориться о кандидатуре спикера. Тогда трудности с его избранием задержали начало полноценной работы Палаты представителей.

Не менее сложный сценарий Айзенберг допускает и для Сената. Процедуру принесения присяги новоизбранными сенаторами может проводить вице-президент США Джей Ди Венс, который по должности является президентом Сената. Именно его возможные действия собеседник рассмотрел как еще один риск в случае спора по поводу результатов выборов.

Представьте себе: демократы отбирают у республиканцев места в Сенате в нескольких штатах, должны получить большинство, а Венс отказывается приводить их к присяге. Будет говорить, что выборы сфальсифицированы, нужно ждать результатов расследований. Может быть что угодно,

– предположил Айзенберг.

Такое развитие событий остается гипотетическим, однако оно показывает, почему даже после подсчета голосов борьба за контроль над Конгрессом может продолжаться. Достаточно задержать утверждение определенного количества результатов или создать препятствия для начала работы палат, чтобы возникли споры относительно фактического большинства.

Айзенберг ожидает особенно напряженных двух месяцев между голосованием 3 ноября и началом работы нового Конгресса 3 января. Он предполагает, что демократы уже продумывают способы противодействия возможному блокированию, но для команды Трампа вопрос контроля над Конгрессом будет иметь настолько большое значение, что политическая борьба может не завершиться даже после объявления результатов выборов.

Айзенберг о кризисе после выборов в США: смотрите видео