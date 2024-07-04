Сейчас опросы показывают, что Байден отстает от своего соперника, экс-президента Трампа, примерно на шесть пунктов. Несмотря на это, президент США планирует продолжать борьбу.

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Байден прокомментировал свое выступление на дебатах

Дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в США в ночь на 28 июня.

У меня была плохая ночь. И дело в том, что я облажался. Я совершил ошибку. Это 90 минут на сцене – посмотрите, что я сделал за три с половиной года,

– сказал действующий президент США.

Обращаясь к преимущественно темнокожей аудитории радиоведущего Эрла Ингрэма, Байден указал на достижения во время своего президентства, которые увеличили представительство.

Я выбрал темнокожую женщину своим вице-президентом. Я назначил первую темнокожую женщину судьей Верховного суда. Я назначил больше темнокожих судей, больше темнокожих женщин-судей, чем любой другой президент в истории Америки вместе взятый,

– подчеркнул Байден.

Ранее CNN также опубликовали материал о том, что следующие 48 часов для Байдена будут решающими. По словам журналистов, президент соберет членов семьи ко Дню независимости, которые будут иметь решающее значение для его будущих обсуждений по его кампании переизбрания в Белом доме.