В Украине могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн: заявление Зеленского

Об этом президент Украины рассказал в беседе с ведущим Яном Бемерманном в рамках программы ZDF Magazin Royale. 24 Канал изложит основные моменты.

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Что сказал Зеленский об онлайн-выборах?

Отвечая на вопрос о демократических процедурах, Владимир Зеленский отметил, что власть может подумать об онлайн-выборах. В то же время реализация такого сценария сталкивается с серьезными препятствиями, и как их преодолеть – должна решить Верховная Рада.

Речь идет, прежде всего, о том, что "разрешить проведение выборов, но не дать возможности проголосовать солдатам – это несправедливо", как подчеркнул Зеленский. Также есть немало технических нюансов.

Кроме того, президент Украины раскрыл неожиданную деталь своих переговоров с американской стороной. Он предложил США договориться с Россией о зимнем прекращении огня, чтобы обеспечить население светом и водой.

И в это время мы также можем провести выборы, если вы все в США хотите меня заменить. Так что шанс есть. Шанс был– сказал Зеленский.

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Отметим, что инициаторами дискуссии о выборах в Украине во время войны стало окружение президента США Дональда Трампа вместе с ним самим и, разумеется, Владимир Путин со своей командой. Впрочем, вернется ли этот вопрос в повестку дня после поражения республиканцев на выборах в Конгресс – пока неизвестно.

Почему же выборы в Украине сложно провести?

Масштабы проблемы с организацией голосования беспрецедентны. Около 9 миллионов украинцев находятся за рубежом, где физически отсутствует масштабная инфраструктура для тайного голосования.

Еще несколько миллионов остаются на временно оккупированных территориях. И отдельным вызовом является обеспечение права голоса для около миллиона военнослужащих.