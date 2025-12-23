Верх лицемерия, – экс-чиновник Госдепа США о желании Трампа провести выборы в Украине
- Дональд Трамп настаивает на проведении выборов в Украине, что вызывает беспокойство из-за возможности вмешательства России.
- Владимир Зеленский готов к выборам, но подчеркивает важность безопасности и необходимости законодательных изменений для их проведения во время войны.
Американский президент не раз подчеркивал то, что он хочет проведения выборов в Украине. В ответ Владимир Зеленский даже попросил подготовить законопроект, который позволит провести голосование в условиях военного положения.
Международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури заметил 24 Каналу, что позиция американцев заключается в том, чтобы способствовать выборам. Это касается всех демократических стран мира.
К теме "Мяч на поле Верховной Рады": в ЦИК рассказали, от чего на самом деле зависит проведение выборов
Трамп настаивает на выборах в Украине
Когда выборы в определенной стране откладывают, то США должны выразить беспокойство. Но причина, по которой выборы в Украине не провели, имеет весомую основу. Их отложили из-за того, что трудно провести голосование честным и безопасным способом во время войны с Россией.
Проведение выборов позволяет России вмешиваться в избирательный процесс в Украине. Кремль пытался вмешаться даже во время выборов в США. Хотя в целом поощрение к голосованию со стороны Америки является положительным, но в этом случае все иначе.
Я не понимаю, почему Трамп считает, что так важно провести выборы, когда в России никогда не было свободных и честных выборов. Россия - не демократия, она не позволяет оппонентам даже баллотироваться. Почему Трамп не критикует Москву за это?,
– отметил Дэвид Тафури.
Все эти нарративы Трамп подхватывает от Путина и пророссийских сил, которые ищут поводов для критики Украины. Непонятно, почему американский президент до сих пор на них ведется.
Это просто верх лицемерия для любого в России, кто поддерживает Кремль, говорить о выборах в Украине. Россия – это страна очень далека от демократии, где нужны свободные и честные выборы, демократические институты, а не правительственные организации,
– добавил международный юрист.
Россия все это ограничила, поэтому не имеет никакого права критиковать любую другую демократию в мире. Это абсолютное лицемерие, а также большой риск для безопасности. Ведь выборы позволяют россиянам изменить динамику и нарратив в Украине, тем самым ее ослабить.
Какова позиция Украины относительно выборов?
- В ответ на давление США Владимир Зеленский заявил, что не позволит спекулировать на этой теме. Он отметил, что готов к выборам, но самым важным является вопросы безопасности. Помочь с этим могут в Соединенных Штатах.
- Президент Украины обратился к депутатам, чтобы они наработали возможность проведения голосования во время войны. Ведь для этого нужны законодательные изменения. Председатель Верховной Рады заявил, что рабочая группа уже работает, но такого опыта нет практически ни у кого в мире.
- По словам президента, для организации выборов нужно 60 – 90 дней, но главное условие – режим прекращения огня. Если Россия его придержится, то выборы возможны. Также ключевым вопросом является обеспечить легитимность голосования.