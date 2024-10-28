Сейчас ситуация создает предпосылки для коалиционных переговоров. Об этом сообщает издание Reuters.

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Какова ситуация после выборов

Второе место с количеством голосов 14,9 процента заняла реформаторская партия "Мы продолжаем изменения", третьей стала ультранационалистическая партия "Возрождение" с 12,9 процента голосов.

Выборы в воскресенье стали седьмыми за четыре года и состоялись из-за того, что политические партии Болгарии не смогли договориться о формировании коалиционного правительства после безрезультативных выборов 9 июня. Текущая ситуация показывает, что ГЕРБ придется искать коалиционного партнера, чтобы сформировать правительство.

Лидер ГЕРБ Бойко Борисов поблагодарил избирателей за поддержку и заявил, что партия сформирует правительство.

Мы будем работать вместе со всеми, кроме "Возрождения", – отметил лидер правых.

С 2020 года, когда протесты помогли разорвать коалицию во главе с ГЕРБ, страной руководили правительства, что не смогли долго просуществовать. Многие избиратели говорят, что опасаются дальнейшей неопределенности и неуверены в результативности выборов.