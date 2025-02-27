Немецкий политолог Сергей Честный в эфире 24 Канала отметил, что партия "Альтернатива для Германии" (AдГ) предсказуемо заняла второе место. По расчетам, она могла набрать более 23%, впрочем получила всего 20, 8%.

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"Другие партии оказались в тупике, поскольку в парламенте возможна только одна коалиция демократических партий– так называемая большая коалиция. Это объединение ХДС и СДП Германии – только эта коалиция получает более 50% мест в Бундестаге,– сказал Сергей Честный.

Что это значит для Германии

Политолог отметил, что это означает возвращение Германии к модели, которая существовала во времена Ангелы Меркель. Трижды за свои четыре срока в должности канцлера она руководила страной на основе коалиции между христианскими демократами и социал-демократами. Насколько мощной будет эта коалиция – пока неизвестно. В СДП Германии достаточно много пророссийских политиков.

В то же время есть и проукраинские деятели, хорошо понимающих ситуацию, например, бывший министр обороны Германии Борис Писториус. Но они в меньшинстве. Пока неясно, кто именно будет представлять социал-демократов в новом правительстве,

– отметил Сергей Честный.

Политолог добавил, что уже есть определенные предположения и неофициальные истоки возможных кандидатур. Политики пытаются найти компромиссные фигуры, которые устроят все стороны. Впрочем, официальной информации, кого назначат на ключевые должности от ХДС пока нет.

"Нужно подождать хотя бы несколько недель, пока начнутся официальные коалиционные переговоры. В Германии коалиционный договор подписывают не ранее чем через месяц после выборов, а иногда даже через полтора", – сказал Сергей Честный.

Почему немецкая система медленная

Он также отметил, что немецкая политическая система не предполагает ситуации, когда харизматичный лидер может изменить его.

"В ХХ веке Германия уже имела харизматичного лидера, и после того, как страна во главе с ним проиграла войну, система была реформирована так, чтобы подобные политики не могли приходить к власти. Все решения принимаются консенсусом с участием как можно большего количества политических сил",– отметил политолог.

Напоминаем, что Фридрих Мерц победил на выборах, а ХДС/ХСС под его руководством получили 28, 5% голосов. Он уже сделал несколько заявлений по поддержке Украины, раскритиковал политику Трампа и пообещал стабильность Германии.

Он добавил, что немецкая система работает медленно. Ее справедливо критикуют за неэффективность в кризисных ситуациях, но она была создана именно для того, чтобы сделать невозможным авторитарное правление.

я не думаю, что Фридрих Мерц сможет существенно изменить ситуацию. Но не забывайте, что Мерц будет канцлером в коалиционном правительстве. Даже у его партии есть разные политические группы,

– сказал Сергей Честный.

Политолог объяснил, что ХДС и ХСС всегда выступают единственным блоком на выборах, но на самом деле это две разные партии. К тому же, в новой коалиции будут и социал-демократы. Также немаловажную роль играют региональные партийные структуры., которые независимы от национального руководства. Именно поэтому роль Мертвеца важна, но она не является решающей.