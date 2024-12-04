Он заявил, что в случае его победы Румыния прекратит помогать Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Шок и тревожный звонок из Румынии: как TikTok влияет на выборы и станет ли угрозой для Украины

Джорджеску планирует ставить интересы Румынии на первое место

С начала полномасштабной войны в Украине, Румыния помогла с экспортом миллионов тонн украинского зерна через свой порт Констанца в Черном море, обучением украинских пилотов, а еще передала систему ПВО Patriot.

Однако Джорджеску заявил, что планирует запретить дальнейший экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить военную помощь Украине.

Он считает, что его страна не обязана соблюдать обязательства НАТО по расходам на оборону. К тому же политик поставил под сомнение эффективность финансирования ЕС.

Если Джорджеску победит проевропейскую центристку Елену Ласкони во втором туре, Румыния может оказаться изолированной на восточном фланге Запада, а ее ключевая поддержка Украины в НАТО против вторжения России в 2022 году может развалиться,

– пишет Reuters.

Кандидат в президенты Румынии отметил, что интересы страны будут на первом месте. А войну в Украине он призвал прекратить, правда, не уточнил как.

"Как я мог на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить, чтобы рядом с нами была война посреди Европы, поэтому приоритетом однозначно будет то, что эту войну в Украине нужно немедленно прекратить", – заявил тот.