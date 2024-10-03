Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Пастернак, отметив, что выборы в США могут существенно изменить ситуацию в Конгрессе и Белом доме.

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Какой результат выборов в США будет лучшим для Украины

Как отметил Пастернак, аналитики считают, что большинство в Сенате будут иметь республиканцы. Тут также важно соотношение между условно умеренными группами и трампистами. Многое будет зависеть именно от этого.

Однако трудно опираться на какие-то прогнозы. К примеру, в 2022 году ожидали серьезный провал демократов на выборах в Сенат и Палату представителей США. Но все закончилось для них лучше, чем все ожидали.

Провал не был серьезным. Сенат остался за демократами. А в Палате представителей не было значительного преимущества республиканцев. Демократы себя достаточно уверенно там чувствовали. В общем нам важна двухпартийная поддержка,

– сказал Пастернак.

Украина, вероятнее всего, опирается на умеренных демократов и республиканцев и в Сенате, и в Палате представителей. А задача максимум – получить благосклонность хотя бы определенного количества трампистов. Среди них есть люди, которые могли бы хорошо отнестись к поддержке Украины в контексте борьбы против "оси зла", куда входит Китай, Россия, Иран и т.п.

Обратите внимание! 1 октября между собой провели дебаты кандидаты в вице-президенты США Тим Уолз и Джей Ди Вэнс. Они не упоминали Украину, но сошлись на том, что поддержка союзников Штатов является необходимой.