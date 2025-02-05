ЦИК продолжает восстанавливать работу Государственного реестра избирателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Движение ЧЕСТНО.

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Что означает открытие доступа к информации о выборах

На сайте Центральной избирательной комиссии в январе 2025 года снова открыли доступ к избирательной информации, в частности об избранных депутатах и составах избирательных комиссий. Ранее эти данные были недоступны из соображений безопасности после начала полномасштабного вторжения.

До восстановления возможность просмотреть сведения о баллотировании была только при условии их архивирования, но далеко не все страницы хранились в Web-архиве. Закрытость информации значительно усложняла доступ к данным о кандидатах, партии и результаты голосования.

Сейчас на сайте ЦИК снова можно найти информацию о президентских и парламентских выборах, а также результаты местных выборов.

Скриншот с сайта ЦИК

Как пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии для Движения ЧЕСТНО, после вторжения был закрыт доступ к избирательным процессам, в частности к составам избирательных комиссий и спискам избранных депутатов, во избежание рисков для безопасности. Сейчас доступ к этим данным полностью восстановлен.

Тогда же ЦИК закрыла доступ к Государственному реестру избирателей чтобы обезопасить персональные данные избирателей. Сейчас восстановление работы Государственного реестра избирателей проходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

"ЦИК завершает очередной этап по восстановлению работы Государственного реестра избирателей – упорядочения информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес”, – рассказал Движению ЧЕСТНО Дубовик.