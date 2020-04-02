Выборы в США: рейтинги Байдена и Трампа на фоне коронавируса

Джо Байден, который, вероятно, станет кандидатом в президенты США от Демократической партии, существенно увеличил свое преимущество над действующим лидером страны Дональдом Трампом. Это связано с резкой вспышкой коронавируса в Штатах.

Про це свідчать кілька останніх опитувань у Сполучених Штатах, пише Fox News. Згідно з їх результатами, в середньому Байдана підтримують майже 50% виборців, а Трампа – більше 40%.

Важливо Блумберг вийшов із президентської гонки у США на користь Байдена

Опитування самого Fox News продемонструвало, що підтримка Байдена – 49% виборців, а Трампа – лише 40%. Ще 11% американців віддали б свій голос комусь іншому або не визначилися.

Водночас опитування Grinnell College показало, що колишній віцепрезидент має підтримку у 47% американців, а чинний президент – 43%. Тим не менш, Трамп має значну серйознішу підтримку серед своїх виборців. Так, понад 80% його прихильників точно проголосували б за нього. У Байдена цей відсоток менший – свій голос за нього готові віддати до 55% прихильників.

До теми: Джо Байден наразі не є офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії і має суперника – сенатора Вермонта Берні Сандерса.

Національне опитування ABC News та Washington Post показало, що Байден ледь обігнав Трампа у рейтингах – 49% проти 47%. Водночас підтримка американського лідера серед прихильників дійсно є високою. 53% з них переконують, що "дуже захоплені" роботою президента.

Аналітики припускають, що рейтинги Трампа могли впасти через пандемію коронавірусу у США. Там кількість хворих сягає понад 200 тисяч, з яких понад 6 тисяч людей померли.

Що треба знати про президентські вибори у США?У США обиратимуть нового президента 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. Кандидатом від республіканців є Дональд Трамп, а від демократів найбільші шанси піти на вибори має Джо Байден.



Раніше у виборах планував узяти бізнесмен Майкл Блумберг. Однак на початку березня він припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Блумберг підтримав кандидатуру Байдена.