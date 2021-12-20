Могут ли полицейские требовать документы на улице

На самом деле могут. Во-первых, это предусмотрено статьей 32 Закона "О Национальной полиции". Там сказано, что правоохранители имеют право требовать у человека предъявления документов, удостоверяющих личность. Правда, в статье предусматриваются основания и случаи для возможности такой проверки документов (если есть основания думать, что лицо совершает правонарушение, или оно похоже на преступника и т.д.).

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Во-вторых, с приходом карантина документы проверяют в рамках постановления КМУ от 09.12.2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Это постановление запрещает людям находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Логика этого запрета заключается в том, что таким образом правоохранители могут проверить, не оставило ли лицо самовольно место самоизоляции, обсервации. Без установления соответствующего лица на улице работник полиции не сможет проверить выполнение указанного подпункта и составить на него протокол.

Возможно, эта норма предусматривала контроль в отношении лиц, которые должны находиться на самоизоляции, но соответствующего реестра, где можно бы было сверить эти данные, нет. Также дополнительно документы необходимы, чтобы проверить принадлежность бумажного сертификата о вакцинации или теста,

– отметил Сергей Бурлаков, адвокат АО CREDENCE.

Протокол полицейских можно оспорить в суде / Фото 24 канал

Могут ли оштрафовать за отсутствие документов

Адвокаты рассказывают, что возникает замкнутый круг и в подавляющем большинстве случаев требование работника полиции о предъявлении лицом документов, с целью проверки соблюдения лицом правил карантина, является незаконным.

Установить, что человек совершил правонарушение – не соблюдение требований самоизоляции или обсервации, работник полиции может только проверив документы, а проверить документы может только в случаях, предусмотренных ст. 32 Закона Украины "О национальной полиции",

– говорит адвокат Игорь Тетеря.

Сергей Бурлаков добавил, что штрафовать просто за отсутствие документов – это явное злоупотребление правом, ведь эта норма должна использоваться в контексте контроля за соблюдением противоэпидемических мер.

Если человек не представлял никому угрозы, нет толпы, это не остановка транспорта, не какая-то очередь, не толпа в парке и тому подобное, то применение этой нормы явно будет избыточным. И на это обращают внимание суды,

– говорит Бурлаков.

И напоминает: "Ведь в каждом конкретном случае суд должен решать вопрос о признании деяния малозначительным, исходя из того, что его последствия не представляют большой общественной опасности, не нанесли или не способны нанести значительный ущерб общественным или государственным интересам, правам и свободам других лиц".

Можно ли обжаловать штраф

Игорь Тетеря говорит, если работник полиции безосновательно потребует на улице проверить документы у лица, в дальнейшем человек сможет доказать свою невиновность в суде, куда полицейский направит такой протокол и где будет рассматриваться вопрос о наложении на него штрафа.

Протокол, составленный в результате отсутствия у лица документов, которые безосновательно вымогались полицейским, может быть признан судом недопустимым доказательством и производство по делу об административном правонарушении в отношении лица в таком случае будет закрыто,

– отметил адвокат.

Он добавил, что обязанность носить с собой документ, удостоверяющий личность, установлена не только в Украине. Например, такие требования предусмотрены законодательством даже некоторых европейских стран, среди которых Нидерланды и Испания, где, кроме штрафа, в случае отсутствия с собой документов можно получить еще и арест.

Сергей Бурлаков также уверяет, что такие решения можно оспорить, и даже избежать наказания еще на этапе рассмотрения вашего дела. Полиция составляет протокол, решение в этом случае принимает суд. И как показывает имеющаяся судебная практика, большинство из них – в пользу людей.

Многих просто освобождают от ответственности в связи с малозначительностью административного правонарушения. К тому же часто протоколы составлены некачественно, не соблюдены требования, не представлены доказательства. Стоит явиться в суд на рассмотрение своего дела и изложить аргументы в свою пользу. Это дает результат,

– подытожил адвокат.

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