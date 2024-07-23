Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что трудно предсказать, какими будут результаты этих выборов. Политика Камалы Харрис, вероятно, значительно не будет отличаться от решений ее предшественника.

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Результаты выборов в США

Рейтерович отметил, что Камала Харрис выступала на стороне Украины еще с 2014 года. Ее политика может быть более прогнозируемой для нас.

По мнению политолога, Дональд Трамп в отличие от Харрис может сделать какой-то шаг, который однозначно не понравится Путину, но понравится Украине. Есть такая возможность, однако может быть и по-другому.

Трамп может больше сосредоточиться на внутриполитических аспектах США, концентрируясь на противостоянии с Китаем. Однозначного ответа нет,

– высказался он.

Задача Украины

Игорь Рейтерович отметил, что Украине важно иметь два документа для двух разных кандидатов, чтобы, в случае победы одного из них, быстро представить свое видение того, как должна завершиться российско-украинская война.

Важно не подыгрывать какому-то из кандидатов, а быть нейтральным и ждать обнародования окончательного решения американцев,

– сказал он.