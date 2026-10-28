"Не хватит и 10 ракет": военный рассказал, выдержат ли мосты Киева

В эфире 24 Канала майор ВСУ пояснил, что для разрушения подобных сооружений врагу не хватит даже десяти точных ударов. По его словам, попытки оккупантов атаковать тыловые города обусловлены безвыходным положением и отсутствием успехов непосредственно на фронте.

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Запугивание населения и операция "Черная зима"

Чечеринда предостерег украинцев от того, чтобы поддаваться вражеской когнитивной операции под названием "Черная зима". Ее основная цель – распространить панику относительно невозможности пережить холода без света и тепла, подталкивая власти и гражданское население к капитуляции. Военный также призвал столичные власти не сеять уныние, а, напротив, поддерживать боевой дух общества.

Уничтожить мосты через Киев – это весьма непростая задача. Это задача не для одной и даже не для десяти ракет, даже в случае прямого попадания. Поэтому я уверен, что все киевские мосты переживут эту зиму– подчеркнул майор ВСУ.

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Он отметил, что руководство страны ищет эффективную управленческую команду для помощи столице. Примером успешной работы является Харьков, где местные власти пятый год подряд надежно защищают и оперативно ремонтируют гражданскую инфраструктуру.

Потенциал врага и нехватка ракет для Patriot

По данным ГУР, государство-агрессор ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М", 80 крылатых ракет Х-101 и до 40 зенитных ракет С-300 или С-400. Общий запас баллистического вооружения России в настоящее время оценивается примерно в 700 ракет.

Украина при этом получает около 12 ракет-перехватчиков для систем Patriot в месяц. Именно поэтому Киев ведет постоянные переговоры с американскими и европейскими партнерами, чтобы расширить поставки средств ПВО.

Напомним, что в ночь на 27 октября Россия нанесла "ракетный удар по Южному мосту " по Киеву, повредив рельсы и сети, однако конструкция сооружения устояла.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мостовые сооружения столицы обладают значительным запасом прочности, комментируя существует ли риск разрушения. Также движение по мосту ограничивали за несколько дней до этого, когда после ночного обстрела 22 октября повредили инфраструктуру метрополитена.