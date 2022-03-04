Уже совсем скоро россиянам придется ощутить на себе последствия решения Путина совершить военное нападение на Украину и поддержку этого решения "простыми маленькими людьми". Оккупанты будут наблюдать не только за похудением своих кошельков, но и сами затянут пояса.

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Ограничение от "Ашана"

Сеть "Ашан" в России уже предусматривает проблемы со снабжением продукции и паникой населения, поэтому вводит ограничения на продажу группы товаров в одни руки. Речь идет о сахаре, муке, масле, соли и крупах.

Один покупатель, проживающий в стране-агрессоре, сможет купить не более 10 килограммов сахара, не более 10 бутылок масла, максимум 10 килограммов муки и три пачки соли.

Что касается бакалейной продукции (макароны, рис, крупа), то в одни руки будут отпускать не более 10 упаковок.

Поскольку оккупанты не остановили бомбардировки мирных украинских городов, то уже скоро санкции усилят, поэтому россиянам, кроме обвала фондовой биржи, рекордного курса доллара, невозможности пользоваться продуктами и услугами международных компаний придется встретиться с новыми "сюрпризами".