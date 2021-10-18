О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 18 октября – узнайте в программе.
Интересно Вести Кремля: Путин отправил Поклонскую в ссылку
Очки для армейцев
В России заявили, что солдаты получат очки дополненной реальности. Они якобы способны выводить на линзы полученные от командования сообщения.
Отдых в Госдуме
Депутат Анатолий Вассерман пожаловался на утренние заседания в Госдуме. Он предлагает собираться позже, чтобы было время отдохнуть.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 октября: смотрите видео