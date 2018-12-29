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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Вєсті Кремля. Сливки: Новый артист России. Волшебник Путин

      Вести Кремля 33

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29.12 – ранее Кадырова знали во многих ипостасях: государственного деятеля, бобслеиста и стрелка. Теперь он решил открыть для себя совершенно неизвестную область деятельности. Путин доказал, Дед Мороз в России существует. Правда он не имеет ни бороды, ни пышных кудрей, ни большого красного мешка. Но есть много глупых подарков и амбиций.

      Также в выпуске:

      Сколько россиян верят в войну и переворот в 2019 году: детали в цифрах.

      Шальная императрица Поклонская.

      Медицина по-русски.

      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Рамзан Кадыров
      Источник: 24 канал
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