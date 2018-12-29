Вєсті Кремля. Сливки: Новый артист России. Волшебник Путин
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29.12 – ранее Кадырова знали во многих ипостасях: государственного деятеля, бобслеиста и стрелка. Теперь он решил открыть для себя совершенно неизвестную область деятельности. Путин доказал, Дед Мороз в России существует. Правда он не имеет ни бороды, ни пышных кудрей, ни большого красного мешка. Но есть много глупых подарков и амбиций.
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Источник: 24 канал
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