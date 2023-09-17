Журналисты несколько месяцев исследовали использование системы "Шлях" и обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста. Кроме этого, они выяснили фамилии 2 248 мужчин, которые выехали по разрешениям от Львовской ОВА и не вернулись.

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Обратите внимание. Как сообщает издание, такая "услуга" стоит на черном рынке 3 000 – 5 000 долларов с человека.

Топ организаций, которые выпустили больше всего уклонистов

СМИ сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов и решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые намеренно или невольно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА. Всего издание выявило 372 таких организаций.

Больше всего уклонистов прошло через две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местный центр всеукраинского общества "Просвіта" и ОО "Театр Хліб". Только с помощью этих двух организаций смогли убежать около 200 мужчин.

Письма во Львовскую ОВА от имени николаевской "Просвіти" писала 34-летняя глава организации Наталья Муха, которая также руководит николаевским театром "Хліб". А от ОО "Театр Хліб" писал ее 22-летний руководитель Роман Збудовский.

И Муха, и Збудовский игнорировали звонки и сообщения журналистов с просьбами прокомментировать выявленные цифры.

В то же время журналисты подчеркнули, что часть беглецов могли поступить так самовольно, без ведома руководства организаций. Однако упорное избегание объяснений наталкивает на мысль, что руководителям есть что скрывать.

Еще 2 компании, а именно "Комиссия по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и "Возрождение нашей Украины", помогла выехать более 100 мужчинам, которые затем не вернулись в Украину.

Ранее руководитель "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" Николай Стародуб рассказывал, что его "попросили поставить печать, ну и поставил, потому что думал, что "волонтерку" надо привезти". А руководитель "Возрождения нашей Украины" Анатолий Донец разрешил использовать свою организацию в обмен на то, чтобы его самого вывезли за границу.

Интересно. После публикации предварительного расследования NGL.media деятельность обеих организаций начали изучать в уголовном расследовании. Суд рассматривает обвинительные акты по результатам расследования Любомира Процюка и Михаила Василика, а также Андрея Шпака, которого обвиняют не только в незаконной переправке людей за границу, но и по ст. 358 УК (подлог документов). Однако Шпака мобилизовали, и его дело выделили в отдельное производство и остановили судебное производство.

Издание обнаружило еще одну организацию, которая может быть связана с этой историей. Благодаря информации от Львовской ОВА известно, что на обращениях от "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого уехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Однако тот утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал. Руководитель "Благотворительного фонда Степана Бандеры" Игорь Фесан отказался общаться с журналистами, но тоже ранее утверждал, что не посылал в ЛОВА никаких обращений.

Также в список издания попала группа связанных волонтерских организаций: "Чистый Киев", "Байрактар", "Наши добрые дела", "Украинская гильдия активистов", "Неравнодушные граждане", "Украинский джавелин", "Общественная экологическая инициатива", "Украинские котики". Согласно данным журналистов, от этой группы уехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста.

Есть в перечне и достаточно известные организации, в частности "Фонд помощи Движение в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским. Журналисты выяснили фамилии 23 мужчин, уехавших от этой организации и не вернувшихся, а также поделились этим списком с подписантом фонда Олегом Шпуром. Тот заявил, что большинство этих людей организация не подавала, подтвердив фамилии только шести человек. Он добавил, что один из мужчин из списка уехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись. NGL.media получило копии обращений по всем 23 мужчинам и направила их Шпуру, он пообещал их проверить.

Руководитель организации "Наше світогляд" Олеся Шакало-Ольшанецкая также была удивлена списком из 32 мужчин, сбежавших от имени ее организации. Руководитель фонда "Світ любові" Ирина Ермоленко при первом разговоре сказала, что знает о невозвращении разве что трех человек, двое из которых лечатся за границей, поэтому информация о 40 людях ее удивила. После того как журналисты выслали ей список мужчин, она на связь не вышла.

То же сделал руководитель фонда "Спорт нации" Александр Павелец, который после получения списка перестал отвечать на звонки и сообщения.

В подборку попал и ряд ранее неизвестных организаций. Телефоны этих организаций либо отключены, либо недействительны, а никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце. Единицы из вышедших на связь тоже заявляют, что не подавали таких фамилий на внесение в систему "Шлях", или что это не их подписи и печати.



Топ фонды беглецов / NGL.media

Одна из компаний сама подала в полицию

Издание выявило 39 мужчин, выехавших по ходатайству от организации "Здійснити мрію". Руководитель фонда Ульяна Флишко утверждает, что посылала письма ЛОВА только на десять из них, но длительное время доступ к печати организации имели несколько человек. Так что написала заявление в полицию за подделку заявлений фонда.



Количество уклонистов в течение 2022 – 2023 года / NGL.media