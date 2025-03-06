Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 57.

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Кто имеет право на выезд за границу

По новым правилам, пересечение границы гражданами мужского пола для перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи будет происходить не по регистрации в системе "Шлях". Соответственно, Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации больше не будут выносить решение о выезде за пределы Украины.

С 1 марта пересекать границу при наличии соответствующих документов могут:

забронированные на период мобилизации;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица с инвалидностью;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

Важно! При пересечении границы граждане должны предъявлять документы сотрудникам Госпогранслужбы. Представители ГПСУ могут проверять в частности военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста.

К слову, недавно Кабмин снова разрешил художникам и медийщикам выезжать за границу, однако несколько изменил правила. Теперь подавать документы в Минкульт нужно минимум за 15 дней до выезда, а находиться за границей можно не более 60 дней.