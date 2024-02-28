Адвокат Андрей Межирицкий объяснил, может ли выехать за границу мужчина, у которого жена имеет II группу инвалидности.

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Какие документы нужны мужчине для выезда за границу: разъяснение адвоката

Межирицкий сообщил, что инвалидность жены является основанием для получения отсрочки и она дает право на выезд из страны.

При прохождении паспортного контроля такому мужчине необходимо иметь:

паспорта для выезда за границу (свой и жены);

оригинал свидетельства о браке;

пенсионное удостоверение жены, в котором указана группа и причина инвалидности,

военно-учетный документ.

Так, по словам адвоката, мужу нужно иметь при выезде военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором стоит штамп о пребывании на учете и наличие отсрочки на основании абзаца 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Место регистрации (совместное или раздельное) не имеет значения. А вот с документами с ТЦК на сегодня сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено Правилами пересечения границы и судебная практика, к сожалению, их в этом поддерживает,

– сказал Андрей Межирицкий.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, что мужчины, которые имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, все равно должны иметь при себе документ от ТЦК. Ведь решение о праве на отсрочку должно быть утверждено.

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Пограничники сейчас тщательно проверяют военнообязанных

Андрей Демченко накануне отметил, что общие правила пересечения границы не менялись. Однако сейчас ГПСУ еще тщательнее проверяет военнообязанных, которые пытаются выехать, в частности условия их выезда и документы.

По его словам, дело в том, что сейчас на границе все чаще обнаруживают поддельные документы или мужчины пытаются выехать не с той целью, которая прописана в действующем законодательстве о разрешении на пересечение границы.