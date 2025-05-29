Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Татьяну Савченко, которая в комментарии УНИАН объяснила все детали выезда за границу.

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Как мужчине выехать за границу

Сейчас за границу могут выезжать не военнообязанные мужчины, то есть те, которым еще не исполнилось 18 или после 60 лет. Относительно других мужчин есть определенные ограничения. Так, могут пересекать границу украинцы, которые не являются военнообязанными по состоянию здоровья, исключены из учета или имеют отсрочку.

В частности, говорится о:

украинцы, близкие родственники которых погибли на войне;

лица с инвалидностью первой, второй и третьей группы;

многодетные родители (должны иметь трех или более детей);

мужчины, которые сами воспитывают ребенка;

мужчины, которые ухаживают за тяжелобольным ребенком.

Также могут выехать за границу военные во время отпуска, если они имеют соответствующее разрешение от своей воинской части. Украинцы, которые едут в командировку или на лечение, и имеют для этого все необходимые документы, также могут пересекать границу.

В то же время мужчины, которые не имеют права на отсрочку, на командировку, на прохождение лечения или обучения, и которым от 18 до 60 лет, не могут пересечь границу.

К слову, ранее адвокаты объяснили, могут ли на ВВК учитывать выводы из частных больниц.