Кому разрешено выезжать из Украины, а кто не сможет пересечь границу во время военного положения – сообщает 24 Канал.

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Кто из военнообязанных мужчин может выехать за границу

Закон о мобилизации от 18 мая 2024 года ввел обязательное предъявление военно-учетного документа при выезде из Украины для мужчин в возрасте 18 – 60 лет.

Согласно этому, в июле 2025 года все мужчины мобилизационного возраста могут пересекать границу только при наличии бумажного или электронного военного билета.

Стоит заметить, что выезд разрешен только тем категориям мужчин, которые:

находятся на бронировании (в резерве);

признаны непригодными по состоянию здоровья;

являются родителями трех и более детей;

являются родителями-одиночками, а также мужчинами с детьми, чьи жены (мужья) проходят службу.

Отметим, что бронирование обязательно подтверждается отметкой в военном билете или справкой. Забронированные мужчины могут выезжать за границу как в служебную командировку, так и в отпуск.

Однако ограничения касаются тех, кто занимает определенные государственные должности: такие лица могут пересекать границу только в служебных целях, если об этом официально сообщила структура, где они работают. В то же время другие забронированные мужчины могут выехать и в отпуск, если в их документах указано соответствующее разрешение от работодателя.